KTAMS “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol"ü eleştirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol"ün amacının Sosyal Hizmetler Dairesi işlevlerinin devredilmesi olduğunu savunarak, “kabul edilemez olduğunu” ileri sürdü.

Sendika Genel Sekreteri Serman Yiğit, 20 Ocak tarihinde KKTC ve TC Hükümetleri arasında imzalanan “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol"le yasa gereği Sosyal Hizmetler Dairesi'nin görev, yetki ve sorumluluğundaki hizmetlerin, TC Büyükelçiliği emrinde çalışacak olan TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeline veya TC’deki vakıflardan gönderilecek personele devredilmesinin amaçlandığı iddia edildi.

Protokolün Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanları ve toplumdan gizlendiğini savunan Yiğit, 20 Ocak'ta imzalandığı ve 14 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Yiğit, “Bu protokol Anayasa ve yasalara uymakla mükellef olan Bakanlar Kurulu mensuplarının bağlılık ödevini ihlal etmesinin en açık göstergesidir. Sendikamız KTAMS’ın yetkili ve örgütlü olduğu Sosyal Hizmetler Dairesi işlevlerinin devredilmesi kabul edilemezdir” ifadelerini kullandı.

Protokolün yasa dışı ve murat edilenin toplum mühendisliği olduğunu iddia eden Yiğit, sendika üyesi sosyal hizmet çalışanlarının protokole uymayacağını belirtti.

Yiğit, üyelerinin Sosyal Hizmetler Dairesi Yasası’nın gereklerini ve yükümlülüklerini geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğini kaydetti.