KTAMS, Uluslararası Kamu Görevlileri Sendikaları Federasyonu’nun 31. Kongresine katıldı

KTAMS, Uluslararası Kamu Görevlileri Sendikaları Federasyonu’nun (PSI) 13-18 Ekim tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleşen 31. kongresine katıldı.

KTAMS’tan verilen bilgiye göre, Kongrede KTAMS’ı Başkan Güven Bengihan ve Genel Sekreter Serman Yiğit temsil etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan kongrede yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türkler AB yurttaşı olmasına rağmen Türkçe'nin AB’nin resmi dilleri arasına alınmamasının büyük bir ayrımcılık ve adaletsizlik olduğunu vurgulayarak, bu konuda destek istedi. Bunun yanında, Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesini anlattı.

Çalışma hayatında; özelleştirme, düşük ücret, partizanca istihdamlar, grev ve eylem haklarının kısıtlanması, düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması, ekonomik krizin faturasının çalışanlara kesilmesi gibi sorunlar yaşandığını belirten Bengihan, sürdürdükleri sendikal mücadeleden örnekler verdi, uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.