KTAMS ve Kamu-İş: “Mahkemelerdeki personel eksikliği sorunu giderilmezse seçimde görev alacak personel bulunamayacak”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümete, mahkemelerdeki personel eksikliği sorunu giderilmediği takdirde 25 Haziranda yapılacak olan seçimlerde görev alacak personel bulunamayacağı uyarısında bulundu.
Açıklamada, “Hükümeti son kez uyarıyoruz! Mahkemelerdeki personel eksikliği sorunu giderilmediği takdirde 25 Haziranda yapılacak olan seçimlerde görev alacak personel bulunamayacak. Konu ile ilgili kararlılığımızı önümüzdeki hafta tüm ilçelerdeki mahkemelerde yapacağımız grevlerle ortaya koyacağımızı belirtiriz” denildi.