KTAMS, Çalışma Dairesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmemesi ve Çalışma Dairesi Teşkilat Yasası’nın güncellenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın herhangi bir adım atmaması nedeniyle yarın Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde 09.00 – 11.00 saatleri arasında 2 saatlik uyarı grevi gerçekleştirecek.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamaya göre sendika, grev sırasında basın açıklaması da yapacak. Açıklama saat 10.00’da Çalışma Dairesi Müdürlüğü önünde olacak.
KTAMS, YARIN, ÇALIŞMA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE LEFKOŞA BÖLGE AMİRLİĞİ’NDE 2 SAAT UYARI GREVİ YAPACAK
KTAMS, Çalışma Dairesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmemesi ve Çalışma Dairesi Teşkilat Yasası’nın güncellenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın herhangi bir adım atmaması nedeniyle yarın Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde 09.00 – 11.00 saatleri arasında 2 saatlik uyarı grevi gerçekleştirecek.
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