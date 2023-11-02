KTAMS yarın İhtiyat Sandığı’nda uyarı grevi ve basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yarın 11.00-12.00 saatleri arasında İhtiyat Sandığı’nda uyarı grevi gerçekleştirecek ve 11.30’da basın açıklaması yapacak.
İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda demokratik katılımcılığın sağlanması için KTAMS’ın Yönetim Kurulunda temsil edilmesi gerektiği dile getirilen açıklamada “Bu konuda idareyi defalarca uyarmamıza rağmen yasa değişikliği konusunda hiçbir adım atılmamıştır. İdarenin duyarsızlığını protesto etmek ve bu konudaki talebimizi yenilemek amacıyla yarın 11.00-12.00 saatleri arasında sendikamız İhtiyat Sandığı’nda uyarı grevi gerçekleştirecek ve 11.30’da basın açıklaması yapılacak” denildi.