KTAMS yarın İhtiyat Sandığı’nda uyarı grevi ve basın açıklaması yapacak

KTAMS yarın İhtiyat Sandığı’nda uyarı grevi ve basın açıklaması yapacak
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yarın 11.00-12.00 saatleri arasında İhtiyat Sandığı’nda uyarı grevi gerçekleştirecek ve 11.30’da basın açıklaması yapacak.

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KTAMS’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Yasasının yürürlüğe girmesi ile KTAMS’ın İhtiyat Sandığı iştirak sahibi üye sayısında büyük bir artış yaşandığı kaydedildi.

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda demokratik katılımcılığın sağlanması için KTAMS’ın Yönetim Kurulunda temsil edilmesi gerektiği dile getirilen açıklamada “Bu konuda idareyi defalarca uyarmamıza rağmen yasa değişikliği konusunda hiçbir adım atılmamıştır. İdarenin duyarsızlığını protesto etmek ve bu konudaki talebimizi yenilemek amacıyla yarın 11.00-12.00 saatleri arasında sendikamız İhtiyat Sandığı’nda uyarı grevi gerçekleştirecek ve 11.30’da basın açıklaması yapılacak” denildi.

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