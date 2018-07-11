KTAMS YÖNETİM KURULU, ZAMLARI PROTESTO ETMEK AMACIYLA CUMA BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM YAPACAK

KTAMS Yönetim Kurulu, hükümetin yaptığı zamları protesto etmek amacıyla Cuma günü saat 10.00’da Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaparak, Başbakanlığa siyah çelenk bırakacak.



KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Tüm duyarlı sivil toplum örgütlerini yapılacak olan eylemimize destek vermeye çağırıyoruz” dedi