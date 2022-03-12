KTAMS, "Zam ateşi" yakacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), zamlara dur demek için bugün saat 17 :00’de KTAMS binası önünde toplanıp "zam ateşini” yakacağını duyurdu.

KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamada, çalışanların, emeklilerin dar ve sabit gelirli tüm kesimlerin alım gücünün çok büyük oranda gerilediği bir dönemde UBP-DP-YDP Hükümetinin elektriğe, akaryakıta ve diğer temel tüketim maddelerinin fiyatlarına uyguladığı zamların kabul edilemez olduğu belirtildi.

“Bu zihniyet insafsız vicdansız ve de sorumsuz bir zihniyettir. Bunun adı halk düşmanlığıdır” diyen KTAMS, zamlardan rahatsızlık duyan ve tepki koymak isteyen tüm halkı sendika önünde olmaya davet etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022, 12:13