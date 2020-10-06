KTAMS’tan Özgür Gazete’ye destek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan, Başbakan Ersin Tatar’ın Özgür Gazete’nin yayınlarına ilişkin sözlerini “kınayarak” gazeteye destek belirtti.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, “Sadece görevini yapan gazetecileri işbirlikçi, vatanına, milletine zarar veren kişiler olarak lanse ederek, hedef göstermek, demokrasiden nasibini almamış çağdışı bir zihniyetin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Bu zihniyetin, demokrasinin gözbebeği olan özgür basını susturma girişimlerine geçit vermeyeceklerini belirten Bengihan, Özgür Gazete’nin yanında olduklarını vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 11:58