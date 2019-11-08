KTAMS’tan Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Gazimağusa Hastanesiyle ilgili anti-demokratik ve keyfi kararları bulunduğunu, bunların kabul edilemez olduğunu savunarak, hastanedeki başhekim görevlendirmesini protesto için Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bu sabah Sağlık Bakanlığı önünde sendika yetkilileri ile birlikte basın açıklaması da yaptı.

Bengihan, Mağusa’da başhekim kadrosunun emeklilik nedeniyle boşalmasının ardından Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) tarafından görevlendirilen Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Başhekimi Dr. Nil Ergün’ün 25 Ocak tarihinden itibaren bu görevi sürdürdüğünü, fakat UBP-HP koalisyonunun kurulmasının ardından Sağlık Bakanı’nın buraya Başhekim Yardımcısı bir doktoru görevlendirdiğini belirtti.

KHK’nın yetkilerinin ihlal edildiğini söyleyen Bengihan, Bakan Pilli’nin yasaya uygunsuz hareket ettiğini, konuyu mahkemeye taşıyan Dr. Nil Ergün hakkında kendisini “sosyal medyada eleştirdiği” ve “görev yerine gitmediği” için soruşturma başlatıp görevden 3 ay uzaklaştırmak istediğini savundu.

Bengihan “İlaç ve Eczacılık Dairesi onca zarara uğratılmışken, milyon liralık ilaçlar çöpe giderken kimse hakkında soruşturma açılmıyor” diyerek, görevden uzaklaştırma şartlarının yasada açık olduğunu ve bunlara da uyulmadığını ileri sürdü.

Bakan Pilli’nin “bir ilk olarak” tarihe geçtiğini söyleyen Bengihan, gerek kendisi gerek Bakanlık bürokratlarıyla sendikanın bir araya geldiğini ve çalışma barışının yeniden tesis edilmesi için tüm mevcut münhallerin sınav açılarak tekrar doldurulması gerektiğini bildirdiklerini söyledi.

Bengihan, şu an tüm hastanelerin vekaleten yönetildiğini, Mağusa hastanesinde de sözlü mülakat yapılmadığını ve şu anki mevcut durum nedeniyle Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Başhekimliğinin de boş olduğunu hatırlattı.

Anti-demokratik ve keyfi uygulamalara geçmişte de göz yummadıklarını, gelecekte de yummayacaklarını söyleyen Bengihan, boşalan mevkilerin fırsat eşitliği ve yasalar çerçevesinde doldurulması ve keyfi uygulamalara son verilmesi çağrısında bulundu.

Konuşmanın ardından Bakanlığın kapısına siyah çelenk bırakılarak eyleme son verildi.