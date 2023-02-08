KTBB Başkanı Özçınar: “Belediyeler Birliği olarak yaraları sarmak için çalışıyoruz”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, birlik olarak organize bir şekilde Anavatan Türkiye’de yaşanan felaketin acılarını sarmak için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Özçınar, TAK’a yaptığı açıklamada, 10 ilde meydana gelen ve Türkiye tarihindeki en büyük depremlerden birinin ortaya çıkardığı yaraları sarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki koordinasyon komitesi olarak, hükümetle de işbirliğinde AFAD ve Türkiye belediyeler birliği ile “neler yapılabileceğini” ele alıp, çalışmalara ivme kazandırdıklarını ifade eden Özçınar, alınan araç takviyesi talepleri için bu akşam İskenderun Limanına araç göndereceklerini kaydetti.

Yaraları sarmak ve çalışmalara katkı koymak adına Belediyeler olarak 1 milyon TL katkı yapacaklarını ifade eden Özçınar, birlik çatısı altında desteğe her alanda yardım etme kararlılığında olduklarını belirtti.

Birlik adına Gönyeli Girne ve Lefkoşa belediye başkanlarının enkaz alanına gitmek istediğini ifade eden Özçınar, olanak sağlanırsa belediye başkanlarının çalışmaları yerinde incelemek için oralara gideceğini ve çalışmaları yerinde izleyeceğini anlattı.

AFAD’ın isteklerini tüm belediyeler olarak değerlendirerek yardım topladıklarını ifade eden Özçınar, Vatandaşları da mali açıdan destek vermeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki komite olarak hükümet, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, KTBK, GKK hep birlikte çalıştıklarını ifade eden Özçınar, “Birlikte çalışarak güçlü netice alıcı çalışmalar yapmalıyız, Yerel yönetimler olarak kardeş belediyelere el uzatıp destek vermeye devam edeceğiz. Geçmiş olsun” diye konuştu.