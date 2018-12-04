KTBB Heyeti Macaristan'da temaslar yapacak

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden (KTBB) Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki bir heyet, temaslarda bulunmak amacıyla Macaristan’a gidiyor.



Belediyeler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, KTBB Heyeti Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de temaslar gerçekleştirecek.



Heyet, 4-8 Aralık tarihlerini kapsayan Macaristan gezisinde, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla toplantı ve istişareler yapacak.



Heyette, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Uluslararası Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle yer alıyor.