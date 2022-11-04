KTBB, KTMMOB ve KTTB’den “Külliyeye Hayır Platformu” eylemine destek

Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), “Külliyeye Hayır Platformu”nun, 12 Kasım Cumartesi günü yapacağı eylemi destekleyeceğini açıklayarak, üyelerini ve halkı eyleme katılmaya davet etti.

3 meslek örgütü yaptığı yazılı açıklamada, Platformun 12 Kasım'da saat 16.00’da Lefkoşa Kermiya Çemberi'nde toplanarak gerçekleştireceği “Külliyeye Hayır” yürüyüşüne tam destek vereceklerini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin yetişmiş insan kaynaklarının, kurum ve örgütlerimizin devre dışı bırakıldığı bir proje ile ekonomik yıkımla boğuştuğumuz bir dönemde hiçbir şekilde öncelikli ihtiyacımız olmayan külliye yapımına karşı olduğumuzu ilk günden ilan eden 3 Meslek Örgütü olarak; bu yanlış karşısında aynı paydada buluşan her eyleme destek verme kararlılığındayız. “