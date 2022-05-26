KTBB’den bir heyet UCLG-MEWA Genel Kurulu’na katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden (KTBB) bir heyet Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Kurulu’na katıldı.

Genel Kurul’da Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü UCLG-MEWA’nın 2025 yılına kadar görev yapacak Eş Başkanlığı’na ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığı’na seçildi. Ayırca, KTBB Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Eş Başkanlığı’na, Mahmut Özçınar Çevre Komitesi Eş Başkanlığı’na, Beyarmudur Belediye Başkanı İlker Edip de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş Başkanlığı’na getirildi. UCLG-MEWA’nın 2022-2025 Dönemi Başkanlığına da Filistin’den El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh seçildi.

KTBB ve Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyette Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle yer aldı.

-Özçınar: “Tecrübe paylaşımı çok önemli”

UCLG-MEWA Genel Kurulu’nda konuşan Özçınar, Türkiye'nin, korona süreci sonrasında böyle bir buluşma düzenlenmesinin k önemli olduğunu kaydetti ve gelişen dünyada yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın önemini vurguladı. Özçınar "Tabii dünyadaki küresel ısınma ve buna bağlı olarak da tarımın öne çıktığı bir dünyamızda bu yönde yapılacak çalışmalarla katkı koymak, birlikte tecrübe paylaşımı yapmak çok önemli" dedi. Özçınar, Güngördü’nün Eş Başkanlığa seçilmesinden duydukları mutluluğu da dile getirerek, bunun hem KKTC hem de Girne için çok önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

-Güngördü UCLG-MEWA eş başkanlığına seçildi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, UCLG-MEWA’nın Eş Başkanlığı’na seçilmiş olmasının hem KKTC hem de Girne Belediyesi’nin uluslararası görünürlüğünün artması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bu görevin ambargolar altında olan bir ülke için son derece önemli olduğunu belirten Güngördü, UCLG-MEWA’nın dünya organizasyonunda temsiliyet hakkına sahip olduklarını kaydetti ve bunun gurur verici olduğunu vurguladı.

Güngördü ayrıca Girne Belediyesi’nden iki personelin de hafta sonuna kadar devam edecek eğitim çalışmalarına katılmak üzere Konya’da bulunacağını belirtti.

Başkan Güngördü, UCLG-MEWA ’nın düzenlediği ve Girne Belediyesi ev sahipliğinde geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirilen “Erişilebilir Turizm Çalıştayı” ile ilgili çıkan sonuçların da kitap haline getirildiğini ifade etti. Güngördü bunun özellikle yerel yönetimlere rehberlik etmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

-Orçan: “Yerel yönetimler olarak rol üstlenmek önemli”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan (UCLG-MEWA) Genel Kurulu yanında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Genel Kurulu ile Küresel Tarım Forumu'na da katıldı.

Orçan, pandemi ve sonrasındaki süreçte sağlıklı gıdaya ulaşmanın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirterek, yerel yönetimler olarak bu konuda rol üstlenilmesi ve çiftçiye önderlik edilmesi gerektiğini gördüklerini söyledi. Tatlısu Belediyesi olarak başlattıkları çalışmalara yoğunlaşacaklarını kaydeden Orçan, neler yapılabileceğine dair fikir teatisinde bulunduklarını, faydalı bilgiler edindiklerini belirtti.