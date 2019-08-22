KTBK ve GKK'da yeni Komutanlar belli oldu

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi.

Atama yapılan yerler arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlıkları da yer aldı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına Tümgeneral Sezai Öztürk, atandı. Öztürk, Milli As. Temsil Hyt. Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Genelkurmay Personel İşleri Daire Başkanı Tuğgeneral Altan Er ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanı oldu.

28.Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Glş. ve Tşk. Daire Başkanı olarak görev yapan Tuğgeneral Taner Uysal atanırken 39. Mekanize Tümen Komutanlığına ise 15.Piyade Tümen Eğitim Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Nihat Ergün getirildi.

Daha önce GKK Kurmay Başkanı olarak görev yapan Osman Akyıldız ise 14.Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi.

YILMAZ PAŞA DİYARBAKIR'A

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Yılmaz Yıldırım atamalar sonrası Diyarbakır 7.Kolordu Komutanlığına getirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tevfik Algan ise İstanbul'da bulunan 52.Tümen Komutanlığına atandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2019, 08:07