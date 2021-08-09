KTDTO afiş yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Colgate Afiş Yarışması Ödül Töreni Tabiple Birliği konferans salonunda pademi koşulları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’ndan verilen bilgiye göre, yarışmanın birinciliğini Oğuz Veli Ortaokulu’ndan Selin Tek alırken, ikinciliği yine Oğuz Veli Ortaokulu’ndan Ayşenur Bayır, üçüncülüğü ise Değirmenlik Lisesi’nden Yasemin Açıkgöz kazandı.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası özel ödülüne Necat British College’den Sedef Gamze Erözmen layık görülürken, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu Özel Ödülü’nü ise Lapta Yavuzlar Lisesi’nden Mavi Eva Genrihs aldı.

Mansiyon ödülleri şöyle:

“Doğay Karabulut- Lefke Gazi Lisesi, Yasmin Şerif Özmenek- Lapta Yavuzlar Lisesi, Lütfiye Beyoğlu -Necat British College, Zeynep Naz Beyaz -Necat British College, Melek Güler -Demokrasi Ortaokulu, Merve Yıldız -Demokrasi Ortaokulu, Mehmet Tonger -Değirmenlik Lisesi, Dila Kiracıoğlu -Değirmenlik Lisesi, Zeynep Göcen -Değirmenlik Lisesi, Tengül Cenkova -Değirmenlik Lisesi.”