KTEB ilaç sıkıntısının giderilmesi için girişim ve çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı…

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve ecza deposu yetkilileri ilaç sıkıntısı konusundaki çalışma ve girişimlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak bu çerçevede birlik ve ecza deposu yetkililerinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de temasa geçtiğini belirten Birlik, Cumhurbaşkanı ile ülkede yaşanan ilaç sıkıntılarını bir an önce çözerek vatandaşın ilaca erişimini sağlamak amacıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

Birlik açıklamasında, sürecin başından sonuna gerçekleşen tüm sıkıntıları ve çözüm önerilerini aktardıkları Cumhurbaşkanı’nın, "Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya durumu aktardığını ve bir an önce çözüme kavuşması için çalışma başlattığını" ifade etti.

Açıklamada:

“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve ecza depoları olarak ülkede yaşanan ilaç krizinin sorumlularının bizlerin olmadığını tekrardan hatırlatır, sorunun çözümü için yasal ve hukuki olarak yetkinin bizlerde olmamasına rağmen tüm samimiyetimiz ile, paydaşlarımızla çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğimizi belirtmek isteriz.”

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023, 06:17