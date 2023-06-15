KTEB: Yazılımı tamamen yerli olan KTEB STS’nin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), InStore Bilişim Ltd. ile iş birliğinde birliğin "satış terminal sistemi"ni hayata geçirme çalışmalarına başlandığını ve en kısa sürede uygulamanın aktif hale getirileceğini açıkladı.

KTEB, “devrim” niteliğindeki bu uygulamanın, eczacıların işlerini daha etkin ve verimli hale getireceğini ve vatandaşların ilaç temini sürecinde yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldıracağını ve böylelikle sağlık hizmetlerinin daha kaliteli sunulmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Birlikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, KTEB ve INSTORE Bilişim Ltd. arasında imzalanan protokol neticesinde, yazılımı tamamen yerli olan KTEB STS’nin (satış terminal sistemi) hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurularak, “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin satış sisteminin tüm eczanelerde hayata geçirilecek olması, yıllardır hem eczacılara hem de vatandaşlara sıkıntı yaratan ilaç etiket sisteminin tamamen değişeceği anlamına gelmektedir” denildi.

-“Yeni sistem sayesinde, tüm eczanelerde tek bir satış programının kullanılacak…”

Açıklamada, yeni sistem sayesinde, tüm eczanelerde tek bir satış programının kullanılmasıyla, eczacıların, sarı etiket derdinden kurtulacak ve etiket değişikliği sürecinde ortaya çıkabilecek fiyat farklılıklarının önüne geçebileceği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, “KTEB STS’nin hayata geçirilmesi, özellikle son dönemlerde sıklıkla karşılaşılan ilaç fiyatlarındaki değişiklikler neticesinde, eczanelerde ve depolarda ortaya çıkan etiket değişikliklerinin yarattığı zorlukların ortadan kalkmasına ve iş yükünün ciddi oranda azaltılmasına da yardımcı olacaktır” ifadelerine de yer verildi.

KTEB, “Devrim niteliğindeki bu uygulama, mesleğimiz adına büyük bir adım olup, eczacılarımızın günlük işlerini daha etkin ve verimli hale getirecek. Ayrıca, vatandaşlarımızın ilaç temini sürecinde yaşadıkları sıkıntıları da ortadan kaldıracak ve sağlık hizmetlerinin daha kaliteli sunulmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

KTEB STS’nin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını ve en kısa sürede uygulamanın aktif hale getirileceğini belirten Birlik, bu adımın sağlık sektörüne ve topluma “olumlu etkileri” olacağına olan inancını dile getirdi.