Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), elektrikli scooter kullanımının arttığını kaydederek; güvenlik uyarılarında bulundu.

KTEMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, yalnızca üretici tarafından sağlanan şarj cihazının kullanılması ve elektrikli scooterin asla gözetimsiz şarjda bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Güvenli bir şekilde şarj etme talimatı yoksa ürünün satın alınmamasını öneren birlik tarafından yapılan diğer uyarılar şöyle:

“Elektrikli scooterinizi çok sıcak ya da çok soğuk ortamlarda bırakmayın. Bunun yerine serin ve karanlık bir yerde saklayın. Scooterinizin herhangi bir parçası hasarlı görünüyorsa (şarj cihazı, kablo ve/veya priz dâhil) kullanmayı hemen bırakın. Elektrikli scooterin kaliteli olduğundan emin olun; yazım hatalarını, kötü çevirileri ve daha büyük markaları kopyalama girişimlerini kontrol edin. Standartların altında veya arızalı bir elektrikli scooterınız olduğundan şüpheleniyorsanız, kullanmayı derhal bırakın ve arızayı üreticiye veya satıcıya bildirin. Elektrikli scooterinizi sürerken daima sağlam, yüksek kaliteli bir kask takın”.