KTEMB, elektrikli su ısıtıcıları konusunda uyardı

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), kış aylarının gelmesiyle kullanımı artan elektrikli su ısıtıcılarına yönelik uyarıda bulundu ve ıslak hacimlerdeki elektrik işlerini yapacak kişilerin yetkilerinin sorgulanmasını istedi.

KTEMB’den yapılan açıklamada, suyun bir iletken görevi görerek elektriği taşıyabileceğine işaret edilerek, “elektriksel güvenlik” söz konusu olduğu zaman banyonun yaşam alanlarının en tehlikeli yer olduğuna işaret edildi.

“Islak cilt, vücut direncini azalttığından bir banyo veya duş odasında elektrik çarpmasının etkisi çok daha şiddetli olur” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Böyle durumlarla karşılaşmamak için ülkemizde yürürlükteki tesisat yönetmeliği ile birlikte yerel nizam ve kurallara göre ıslak hacimlerde yapılan elektrik tesisatlarında uyulması gerekli olan belirli özel kurallar bulunmaktadır. Bu gibi elektriksel uygulamaların KTEMB üyesi kişiler tarafından yapılması ülkemizde yasa gereği olup tüketicilerin mutlak suretle elektrik işlerini yaptıracağı kişilerin yetkisini sorgulamasını önemle tavsiye ederiz.”