KTEMB’in Elektriksel Alan Projesinde başarılı olanlara sertifikaları yarın veriliyor

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) tarafından, Avrupa Birliği (AB) finansmanlarıyla yürütülen Elektriksel Alan Projesi'nde başarılı olanlara sertifikaları verilecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, projenin kapanış etkinliği ve sertifika töreni, yarın, Lefkoşa’da Büyük Han’da yapılacak.

Eğitimi bir araç olarak kullanarak elektrik müteahhitliği alanında çalışan kişilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücüne yönelik istihdam olanakları yaratılmasını hedefleyen 36 ay süren proje kapsamında elektrikle ilgili 20 ana başlık altında toplamda yaklaşık 1000 saatlik eğitimin verildi.

Açıklamaya göre, proje eğitimlerine başvuruda bulunan 650 kişi arasından 335 kişi sertifika almaya hak kazandı. Talepte bulunan sertifika sahiplerine KTEMB üye firmalarda iş fırsatları sunulacak.

Proje kapsamında okullarda yapılan piyasa ihtiyaçlarına yönelik özel programlarda sertifika almaya hak kazanan 135 Meslek Lisesi ve Yüksekokul öğrencisine sertifikaları yapılan etkinliklerde daha önce verilmişti.

Okullar haricinde yapılan mesai sonrası eğitimlere katılan ve aralarında elektrik mühendisleri, teknisyenleri, elektrik işçileri ve mesleğe ilgi duyan kişilerin bulunduğu gruplara mensup kişilere ise yarın yapılacak etkinlikle sertifikaları verilecek. Törende ayrıca projede görev alan 22 eğitmene teşekkür belgesi takdim edilecek.