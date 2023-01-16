KTEZO, Din İşleri Başkanı’nın görevden alınmasını talep etti

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın görevden alınmasını talep etti.

Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Din İşleri Başkanı’nın açıklamalarının, “ne yenilir ne de yutulur” olduğu savunuldu.

Açıklamada, “Erkeği, kadını ile üretime katılan, yan yana duran, tüm alanlarda becerilerini geliştirmek için çıraklıkta, ustalıkta üstün başarı sağlayan kadınlara, bir eşya muamelesi yapmak bizi sadece utandırıyor” ifadeleri kullanıldı.

“Teknolojinin bugün geldiği seviyede kadını erkeği mi kaldı?” diye sorulan açıklamada, gelişmenin önemli ölçüsünün üretime, iş gücüne katılımın çoğalması, teknoloji kullanımının artması olduğu belirtildi.

KTEZO açıklamasında, “Kadını bilerek veya bilmeyerek aşağılayanlar, ona farklı roller biçenler, bugünkü dünyanın çok gerisinde, orta çağı yaşamaya devam ediyorlar” denildi.

“Ülkede alım gücünün yerlerde süründüğü” ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Marketten yarım ekmek talep eden insanların her geçen gün sayısı artıyor. Hayat pahalılığı dünyada diğer ülkelerle karşılaştırıldığında rekor üstüne rekor kırıyor. Toplumun çoğunluğu için üretmek de tüketmek de neredeyse olanaksız hale geliyor. Kurumlar işler olmaktan çıkmış, çökmüş, en temel ihtiyaçlar olan elektrik, sağlık ve eğitim tam bir belirsizliğe itilmiştir.”

Devasa sorunlarla boğuşulurken, toplumun haklı infiali karşısında hükümetin göreve davet edildiği açıklamada, “konuşmasında yer alan ayrımcılık, gericilik ve yobazlıktan dolayı Din İşleri Başkanı’nın derhal görevden alınması” istendi.

KTEZO açıklamasında, hükümete seslenerek “Bu ülkede yurttaş olarak yaşayabilmek, yan yana, omuz omuza, utanmadan, sorunların üzerine yürüyebilmek ve birbirimizin yüzüne bakabilmemiz için bu sorumluluğu yerine getirmeniz kaçınılmazdır ve şarttır” ifadelerine yer verildi.