KTEZO, KTMMOB’nin yarın Meclis önündeki eylemine katılım çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası KTEZO, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) yarın Meclis önündeki eylemine katılım çağrısı yaptı.

KTEZO'dan yapılan yazılı açıklamada, Meclise sevk edilen 3 imzalı bir taleple KTMMO Birliği yasasında değişiklik istendiği hatırlatılarak, bunun yöntemi eleştirildi; “Bir yasa değişikliği alelacele kapı arkalarında mı yapılır? Kimse duymadan görmeden binlerce insanın mesleğini, toplumun geleceğini etkileyecek, belki de yok edecek yasa önerisi böyle mi hazırlanır? Bu başlı başına bir saygısızlık değil mi?" diye soruldu.

“Bir toplumun ayakları üzerinde durması, o toplumun kurumlarını, o toplumun kapasitesini artırmak, üretime katılımını sağlamakla olur” denilen açıklamada, "KTMMO Birliği’ne yapılan müdahaleyi topluma yapılmış bir müdahale olarak sayarız" ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Herşeye rağmen tüm iyi niyetimizle belirtmemiz gerekir ki; KTMMO Birliği’nin yasalar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerde eksik, zaafiyet veya kapasite sorunu varsa bunun yaptırımı yok etmek veya devre dışı bırakmak değildir.

Nereden bakılırsa bakılsın, kabul edilemez girişimlerle karşı karşıyayız. KTMMO Birliği’ne yapılan müdahaleyi topluma yapılmış bir müdahale olarak sayarız. Kapıdan giriş yapmak yerine bacadan eve girmeye çalışanlar var. Bu ancak art niyetin bir göstergesidir."