KTEZO: “Önceliğimiz hükümeti oluşturacak sayı değil, sorunların nasıl çözüleceği”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, ülkede, hükümetin sayısından çok daha önemli konular olduğuna işaret ederek, “Bizim asıl meselemiz yönetilmekten çok nasıl yönetileceğimiz, istikrardan çok sorunların nasıl çözüleceği ve bu sorunlara nasıl odaklanacağımızdır” dedi.

KTEZO Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının tarihinde gördüğü en olumsuz koşullarda gerçekleşen bir seçimi geride bıraktığını belirterek, iradeyi temsil iddiasında olanların sorunları önceliklendirerek, çözümleri için bir program ortaya koyma zamanı olduğunu vurguladı.

İki yıllık süreçte toplumun üretici dinamikleri ve çalışanlarının sıkıntılarına dikkat çekilen açıklamada, “Böyle giderse de çok daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağımız aşikardır. Sosyal sigorta emeklileri, devlet çalışanları gittikçe büyüyen yeni borçlanmalarla ödenmekte, her gün için artan açık ve borçlardan dolayı zamlar peş peşe gelmektedir. Özellikle ekonominin yerlerde sürünmesinden dolayı, neredeyse asgari ücretli toplumuna dönüşen özel sektörün büyük bir bölümü; esnafı, ustası ve çalışanı ile gözümüzün önünde açlık, yoksulluk ve davalık olma yolunda hızla ilerlemektedir” ifadelerine yer verildi.

Bu yapı içinde ödenemez duruma gelen borçlar, elektrik kurumunun sürüklendiği çıkmazlar, belediyelerde yaşanan sıkıntılar; geçmişten gelen ve çözüm bekleyen sorunlara dikkat çekilen açıklamada, öngörülen ve tartışılan hükümet modellerinde bu sorunlarla ilgili herhangi bir tartışmanın hala dile getirilmediği vurgulandı.