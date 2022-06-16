KTEZO pahalılık ve zamları protesto etti

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), pahalılık ve zamları protesto etmek için Lefkoşa’da eylem yaptı.

Saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu ışıklarında toplanan KTEZO üyeleri, çember ve çevresinde “mesleğimizi işimizi yapmak istiyoruz”, “biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar”, “siz tüketiyorsunuz biz tükeniyoruz” gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar tuttu, düdük çaldı, KTEZO bayrağı salladı.

Eylemde yoldan geçen araçlara “Birlikteysek güçlüyüz” başlıklı bildiri dağıtıldı.

Bildiride çalışanın, esnafın, zanaatkarın, üreticinin iki yılı aşkın süredir “ezim ezim” edildiği ve görmezden gelindiği ifade edildi, yapılan zamlara işaret edildi.

“Tüm faturalarınızı vatandaşa ödettiniz” ifadesine de yer verilen bildiride, “Bu gidişe dur demek bize bağlı, isyanımız büyüyerek devam edecek” denildi.