KTEZO: “Ülkede bazı yasa dışı faaliyetler normalleştirildi”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), ülkede bazı yasa dışı faaliyetlerin normalleştirildiğini, Falyalı olayının sadece bir cinayet kapsamı içinde değerlendirilemeyeceğini savunarak ”Aydınlatılması, açığa çıkarılması gereken pek çok sorunla birlikte ele alınmalıdır” dedi.

KTEZO Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, sanal bet, bahis, kara para, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığının ölçüsüz servetlerin kaynağı olduğu, ancak söz konusu faaliyetlerin neredeyse normalleştirildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, “Kendisi suç olan ilişki, işler ve onlara yasal kılıf bulma arayışları ile mi yolumuza devam edeceğiz yoksa denetlenebilir, yargının ulaşabilir olduğu, toplumun katılımı ile yeni bir yol mu çizeceğiz?” diye soruldu.

Sessiz kalarak bir yere varılamayacağı belirtilen açıklamada, “Bu konuda yediden yetmişe, büyükten küçüğe vicdan sahibi herkesin görev ve sorumlulukları vardır” denildi.

İş insanı Halil Falyalı cinayeti ile ilgili olarak da “olay yaşadığımız pek çok olay gibi hem bizi ürpertti hem de nasıl bir ülkede yaşadığımızı yeniden hatırlattı. Dileğimiz açılan dosyanın samimiyetle ele alınması tüm ilişki ve bağlantıları ile sonuca götürülmesidir. Diğer yandan Falyalı olayının sadece bir cinayet kapsamı içinde değerlendirilemeyeceği çok açıktır. Aydınlatılması, açığa çıkarılması gereken pek çok sorunla birlikte ele alınmalıdır” denildi.

Açıklamada, memleketin her karış toprağının rant olarak pazarlandığı, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınamadığı, hukukun ve güvenliğin pek çok olayda bir yerlerde tıkanıp kaldığı,

devletin birçok yerde hükümsüz kaldığı iddia edildi; savcılık, polis ve siyaset kurumunun yapıyla ilişkisinin sorgulanması gerektiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2022, 15:52