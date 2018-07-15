KTGB BAŞKANI ÖZUSLU, GÜNEY KAFKASYA MEDYA KONFERANSI'NDA KONUŞACAK

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan katılımcıların yer aldığı “Güney Kafkasya Medya Konferansı”na konuşmacı olarak davet edildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Ofisi'nce düzenlenen konferans, 18-19 Temmuz tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yer alacak.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 15'incisi düzenlenen “Güney Kafkasya Medya Konferansı”, AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir'in konuşmasıyla başlayacak. Konferansın bu yılki ana teması “güvenilir bilgi için kaliteli gazetecilik” olarak belirlendi. Bu ana başlık altında farklı alt bölümlere ayrılan konferansta KTGB Başkanı Sami Özuslu, “sahte haber ve dezenformasyon çağında bilgi kalitesi” adı verilen bölümde konuşacak.

Konferansa “uluslararası uzman” olarak davet edilen KTGB Başkanı Özuslu, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan gazeteciler, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve devlet görevlilerinin konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikte “Yalan Haber ve Dezenformasyon Adası: Kıbrıs” başlıklı bir sunum yapacak.

Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'dan 57 ülkenin üye olduğu AGİT'e bağlı Basın Özgürlüğü Ofisi, medya alanında özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi, gazetecilik kalitesinin yükseltilmesi gibi alanlarda çalışıyor.