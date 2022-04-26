KTGB İstanbul temaslarını tamamladı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Yönetim Kurulu, basın örgütleri ile iş birliği ve Türk basınında Kıbrıs’a ilişkin eksik ve yanlış bilgileri giderilmesine yönelik görüşmeler yapmak amacıyla gittiği Türkiye’deki temaslarını tamamladı.

KTGB Başkanı Emin Akkor başkanlığındaki yönetim kurulu heyeti, dün İstanbul’da Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), teyit.org sitesi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yetkilileriyle görüşmelerinin ardından gece geç saatlerde yurda döndü.

KIZILKAYA: “TÜRK BASININDA KIBRIS NEGATİF GÜNDEM”

KTGB Yönetim Kurulu İstanbul temaslarının son gününde ilk olarak Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Başkan Yardımcısı Emre Kızılkaya ile görüştü.

Görüşmede konuşan Kızılkaya, Kıbrıs ile ilgili haberleri yakından takip ettiğine değinerek, yapılan bazı haberlerde kasten olmasa da yanlışların olduğuna dikkat çekti.

Kızılkaya, Türk basınında Kıbrıs konusunun her zaman negatif bir şekilde yer aldığını söyleyerek, medya kurumlarının Kıbrıs muhabiri eksikliğine dikkat çekti.

Bu eksikliğin Kıbrıs’la ilgili konularda tek tip haberlerin yayınlanması sonucunu doğurduğunu belirten Kızılkaya, bu anlamda dezenformasyona karşı dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Kızılkaya, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin ziyaretinin Türkiye kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için önemli bir adım olduğunu ve bu anlamda daha organize bir çabaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

TGS BAŞKANI GÖKHAN DURMUŞ

KTGB heyetiyle bir araya gelen Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, sendikanın faaliyetleri hakkında bilgi verdiği konuşmasında iki örgütün yapabileceği iş birlikleri üzerinde durdu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın üç alanda çalıştığına dikkat çeken Gökhan Durmuş, basın özgürlüğü, örgütlenme ve eğitim konularının kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

TEYİT.ORG GÜLİN ÇAVUŞ: “TEYİT MEKANİZMASI ÖZELLİKLE KRİZ ZAMANLARINDA ÖNEMLİ”

Türkiye’deki teyit mekanizmasının dijital ortamdaki bağımsız temsilcisi olan teyit.org'nin Strateji ve Vizyon Sorumlusu Gülin Çavuş, Türkiye’de 2016 yılından beri doğrulama konusunda dijital ortamda faaliyet yürüttüklerini belirterek, teyit mekanizmasının özellikle kriz zamanlarında önem kazandığını, bilgi kirliliğinin bu dönemlerde sosyal medyada arttığına dikkat çekti.

Doğrulama mekanizmasının çalışma metotlarından da bahseden Gülin Çavuş, gazeteciler, üniversiteler ve öğretmenlerle kurdukları mekanizmayı anlattı.

Doğru haberin nasıl ayırt edilebileceği konusunda çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Çavuş, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile ilerleyen süreçte benzer çalışmaların yapılabileceğini söyledi.

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI TURGAY OLCAYTO

KTGB heyeti İstanbul’da son görüşmeyi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Türk medyasındaki durum, gazetecilerin örgütlenmeleri ve ülkedeki gazetecilik koşullarıyla ilgili bilgi verdi.

Olcayto, Kıbrıs’tan da genç gazetecilerin yapacakları eğitim çalışmalarına katılmalarının sağlanabileceğine değinerek iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş de, cemiyetin faaliyetlerinden bahsederken, gazetecilere hukuksal destek verdiklerini, yerel medya seminerleri düzenlediklerini, Kadın Komisyonu oluşturduklarını ve bir kitap yayımladıklarını, Gazetecinin Hak ve Sorumlukları Bildirgesi’ni de güncellediklerini kaydetti.

KTGB BAŞKANI EMİN AKKOR

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor ise görüşmelerde yaptığı konuşmalarda, birliğin çalışmalarını anlatarak, görüşülen örgütlerle de iş birliğini geliştirip projeler üretmeye hazır olduklarını kaydetti.

Türkiye medyasında Kıbrıs’la ilgili haberlerde gördükleri eksik veya yanlış bilgilerin giderilmesi konusunda örgütlerin iş birliğine hazır olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkor, doğru habere ulaşmak için doğru kaynaklara ulaşma konusunda her zaman yardıma hazır olduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk medyasının karşı karşıya kaldığı sorunlar hakkında da bilgi aktaran Akkor, basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve gazetecilere dava açılan Ceza Yasası’ndaki bazı maddelerin değiştirilmesi için de girişimler yaptıklarını belirtti.

KTGB heyeti Cuma günü Ankara’da da basın örgütleriyle görüşmeler yapmış ve oradan İstanbul’a gitmişti.