KTGB OLAĞAN GENEL KURULU CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

KTGB OLAĞAN GENEL KURULU CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), olağan genel kurul toplantısı 29 Eylül Cumartesi yapılacak.

KTGB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Birlik binasında saat 10:00’da başlayacak. Toplantıda yönetim kurulu, denetçiler kurulu ve onur kurulu için seçim yapılacak.

Birlik tüzüğüne göre adaylık başvuruları 28 Eylül Cuma 10.00’a kadar kabul edilecek. Başvuruların yazılı yapılması gerekiyor.

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