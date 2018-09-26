KTGB OLAĞAN GENEL KURULU CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), olağan genel kurul toplantısı 29 Eylül Cumartesi yapılacak.



KTGB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Birlik binasında saat 10:00’da başlayacak. Toplantıda yönetim kurulu, denetçiler kurulu ve onur kurulu için seçim yapılacak.



Birlik tüzüğüne göre adaylık başvuruları 28 Eylül Cuma 10.00’a kadar kabul edilecek. Başvuruların yazılı yapılması gerekiyor.