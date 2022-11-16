KTGB : “Türkiye’ye giriş yasağı kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, yılların basın emekçisi ve üyesi olan Başaran Düzgün’ün N-82 kodu gerekçesiyle Türkiye’ye sokulmamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

KTGB yaptığı yazılı açıklamada, aralarında gazetecilerin de yer aldığı bazı Kıbrıslı Türklere Türkiye’ye giriş engeli konulmasının bir yeni örneğinin daha yaşadığına işaret ederek, "son olay dahil yaşananların tümünün hem seyahat özgürlüğüne, hem de basın özgürlüğüne ağır bir darbe olduğunu" belirtti.

Bu tür yasakların kabullenilmesi ve içselleştirilmesinin mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Basın mensuplarına ve diğer kişilere getirilen giriş yasağına karşı yetkisi olduğu halde kılını dahi kıpırdatmayanları şiddetle protesto ediyoruz.

Bulundukları makamın gereğini yerine getiremeyen siyasiler ve bürokratların ‘basın’dan, ‘basın özgürlüğü’nden, ‘gazeteci sevgisi’nden söz etmeye hakları yoktur.

Başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler olmak üzere bütün yöneticileri Kıbrıslı Türkler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kronik bir sorun haline gelen ‘giriş yasağı’ konusunda acil girişim yapmaya davet ediyoruz.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak Başaran Düzgün’ün ve benzer şekilde Türkiye’ye sokulmayan basın mensuplarının yanında olacağız. Unutulmasın ki özgürlük bir gün gelir herkese lazım olur.”