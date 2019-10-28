KTGBİ ‘Kıbrıs Gençlik Gecesi’ gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere'nin (KTGBİ) 25 Ekim Cuma akşamı, Kuzey Londra’da bulunan Cyprus Kitchen’de düzenlediği ‘Kıbrıs Gençlik Gecesi’nde, Londra'daki gençler bir araya geldi.

Sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar yürütmek, gençlik politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, gençlik arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, Kıbrıs Türk kültürünü tanıtmak ve sahip çıkmak amacıyla kurulan geçtiğimiz yıl kurulan KTGBİ, Londra’da ‘Kıbrıs Gençlik Gecesi’ gerçekleştirdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen gecede, gençler Kıbrıs mutfağına ve kültürüne ait mezeler, fırın kebabı ve Kıbrıs tatlıları tatma fırsatı buldu.

Kıbrs şarkılarıyla eğlenceli anlar paylaşan gençler, farklı etkinlikler çerçevesinde sık sık bir araya gelip birlik ve dayanışma sağlayacağını belirtti.

Gençlerin tek çatı altında bir araya gelip tanışma ortamı yaratma ve kültürüne tanıma amacıyla düzenlenen etkinlik hakkında KTGBİ Asbaşkanı İsmayil İbrahim şöyle bilgi verdi:

“KTGBI olarak 'Güzel bir gelecek, gençlerle gelecek' sloganıyla çıktığımız bu yolda, diasporada yaşayan toplumları ve gençlerimizi kenetlemek amacıyla birlik ve beraberlik sağlamak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

KTGBİ sadece bir gençlik örgütü değil, KTGBİ artık kocaman bir aile oldu. Soyal etkinliklerle hem gençlerimizi örgütlüyoruz hemde aidiyet duygusu yaratıyoruz. Kıbrıs Türk kimliğine sahip çıkmak için önce kültürümüzü tanımamız gerekiyor. Bu etkinlikte gençlerimize tanışma şansı yarattık ve kendimizi bir gün de olsun Kıbrıs’ta, memleketimiz de hissettik.

Kendi kültürü ilw ilgisi olmayan insan ülkesinin yabancısıdır. KTGBİ olarak gençlerimiz için daha fazla kültürel etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz.”