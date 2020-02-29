KTGBİ’den Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi için yardım kampanyası

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ), yangın nedeniyle ciddi hasar gören Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tamiri için bağış kampanyası başlattı.

KTGBİ’den yapılan açıklamaya göre, GoFundMe bağış sitesi üzerinden Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi için bağış toplamak için kampanya başlatıldı.

2018 yılında, İngiltere’de doğup büyüyen ve Kıbrıs’tan İngiltere’ye gelen gençler tarafından kurulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere, derneklere ve iş insanlarına kampanyaya destek için çağrıda bulundu.

KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu, dün sabah Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde meydana gelen yangının, herkesi derinden etkilediğini ve çıkan yangından dolayı tahliye sırasında hayatını kaybeden vatandaşlar için büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Başlatılan yardım kampanyası hakkında Horozoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere olarak, 28 Şubat Cuma günü Kuzey Kıbrıs'ta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çıkan yangından dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımız için derin bir üzüntü duymaktayız. Yangın nedeniyle ciddi hasar gören Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tamiri için GoFundME bağış sitesi üzerinden kampanya başlattık.

Memleketimizden kilometrelerce uzakta yaşasakta kalbimiz her zaman orada atıyor, yangından dolayı ciddi hasar göre Devlet hastanemiz için bizlerde katkı koymak için böylesi bir kampanya başlatmaya karar aldık. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler olarak memleketimiz için birlik olma vakti geldi, en küçük bağış bile büyük bir katkı olacağına inanıyoruz. El birliğiyle, gönül birliğiyle, hastanemizdeki yangını hep beraber söndürmek için lütfen kampanyamıza destek olun.”