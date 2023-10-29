KTHEB Başkanı yeni dönemde de Özgöçmen

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB’in) Başkanı yeni dönemde de Ali Özgöçmen oldu.

Birlikten verilen bilgiye göre, Birlik başkanı, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulu üyeliği için genel kurul toplantısı yapıldı.

Divan Baskanlığını Kenan Akbaş’ın yaptığı genel kurul toplantısında Birlik organlarında şu isimlerin görev almasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

1 Ali Bolat

2 Arkın Ali Fakiroğlu

3 Mine Bahçeci

4 Taylan Baltacı

5 Ceyhun Akbulut

6 Demet Erol

7 Abdurrahman Payas

8 Yusuf Osum

9 Özlem Yorgancı

10 Ayşe Aydındoğmuş

11 Rasiha Güler

12 Özlem Aydoğdu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

1 Fadime Şen

2 Halil Tepe

3 Tolga Öztürk

Onur Kurulu Üyeleri:

1 Çiğdem Adataş Şeşen

2 Fatma Sevgili

3 Hayat Kalkan

4 Leyla Toklu Çağlıyan

5 Özlem Durmaz

6 Yasemin Doğan Arslan

Denetle Kurulu Üyeleri:

1 Arzu Başbuğa

2 Dilek Sarpkaya Güder

3 Tezcan Alodalı