KTHY çalışanlarının alacaklarını hatırlattı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Örgütlenme Sekreteri Yardımcısı Eren Büyükoğlu, KTHY çalışanlarının yıllardır beklediği alacaklarının daha fazla bekletilmemesi için Maliye Bakanlığı’nın mahkemece belirlenen miktarı İhtiyat Sandığı’na yatırmasını beklediklerini söyledi.



Büyükoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Lefkoşa’daki KTHY binasının satışından elde edilen gelirden KTHY çalışanlarının İhtiyat Sandığı alacakları için açılan davanın sonuçlandığına işaret ederek, mahkemenin 15 Milyon TL’lik bir kısmının çalışanların İhtiyat Sandığı alacaklarına karşılık Kayyum tarafından Maliye Bakanlığı’na aktarılmasına karar verdiğini anımsattı.



Büyükoğlu, Maliye Bakanlığı’nın bugüne kadar parayı İhtiyat Sandığı’na yatırmadığını belirterek, Maliye Bakanlığı’nın derhal mahkemece belirlenen miktarı İhtiyat Sandığı’na yatırmasını ve mahkeme kararlarına saygılı bir tutum içinde hareket etmesini beklediklerine işaret etti.