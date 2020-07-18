Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) 54. Olağan Genel Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Başkanlığa oybirliği ile yeniden Seran Aysal seçildi.

Covid 19 salgını tedbirleri çerçevesinde konuk daveti yapılmayan toplantıda TMMOB İMO, TMMOB, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın mesajları okundu.

Genel Kurulda faaliyet ve mali raporların aklanması sonrasında 2020-2022 yılları arasında görev yapacak 54. Dönem Genel Başkan ve Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu belirlendi.

Genel Kurulda Birlik organları şu şekilde oluştu:

“Seran Aysal – KTMMOB Genel Başkanı

54. Dönem KTMMOB Yönetim Kurulu

Evren Çavdır

Mert Girgen

Serkan Abbasoğlu

Tunç Adanır

54. Dönem KTMMOB Yüksek Onur Kurulu

Uğur Ulaş Dağlı – Kurul Başkanı

Hasan Güralp – Kurul Üyesi

Hasan Demirel – Kurul Üyesi

Seyit Yorgancıoğlu – Kurul Üyesi

Sümer Kaya – Kurul Üyesi

Bora Tüccaroğlu - Yedek Kurul Üyesi

Buket Asilsoy - Yedek Kurul Üyesi

Denetim Kurulu:

Ahmet Adışanlı

Ezcan Özsoy “

Organların oylanması sonrasında Birlik Başkanı Seran Aysal, 54.Dönem’de yapılması planlanan çalışmaları aktardığı konuşmasını gerçekleştirdi.

Birlik Yönetim Kurulu önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yaparak görev dağılımı gerçekleştirilecek.