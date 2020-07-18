Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) 54. Olağan Genel Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.
Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Başkanlığa oybirliği ile yeniden Seran Aysal seçildi.
Covid 19 salgını tedbirleri çerçevesinde konuk daveti yapılmayan toplantıda TMMOB İMO, TMMOB, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın mesajları okundu.
Genel Kurulda faaliyet ve mali raporların aklanması sonrasında 2020-2022 yılları arasında görev yapacak 54. Dönem Genel Başkan ve Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu belirlendi.
Genel Kurulda Birlik organları şu şekilde oluştu:
“Seran Aysal – KTMMOB Genel Başkanı
54. Dönem KTMMOB Yönetim Kurulu
Evren Çavdır
Mert Girgen
Serkan Abbasoğlu
Tunç Adanır
54. Dönem KTMMOB Yüksek Onur Kurulu
Uğur Ulaş Dağlı – Kurul Başkanı
Hasan Güralp – Kurul Üyesi
Hasan Demirel – Kurul Üyesi
Seyit Yorgancıoğlu – Kurul Üyesi
Sümer Kaya – Kurul Üyesi
Bora Tüccaroğlu - Yedek Kurul Üyesi
Buket Asilsoy - Yedek Kurul Üyesi
Denetim Kurulu:
Ahmet Adışanlı
Ezcan Özsoy “
Organların oylanması sonrasında Birlik Başkanı Seran Aysal, 54.Dönem’de yapılması planlanan çalışmaları aktardığı konuşmasını gerçekleştirdi.
Birlik Yönetim Kurulu önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yaparak görev dağılımı gerçekleştirilecek.