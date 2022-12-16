KTMMOB Heyeti, Goethe Enstitüsü’nden AB Burs Programı heyetini ile görüştü

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Heyeti, Goethe Enstitüsü’nden Avrupa Birliği (AB) Burs Programı heyetini kabul ederek görüştü.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, Salı günü yapılan görüşmede, KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, Birliğe bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan Yönetim Kurulu Faal Üyesi Erkan Emirzade, Gıda Mühendisleri Odası’ndan Sekreter Hülya Akif ile Yönetim Kurulu Faal Üyesi Selin Akmal, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan Başkan Erkut Uluçam yer alırken, Goethe Enstitüsü AB Burs Programı’ndan Program Yöneticisi Berna Berberoğlu ile Program Koordinatörleri Bekir Okalper, Berya Ardal ve Fatoş Yangın katıldı.

-Berberoğlu: “Burs programını daha tanınır bir hale getirmek istiyoruz”

Enstitüsü AB Burs Programı Yöneticisi Berna Berberoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, burs programının tarihçesi hakkında bilgiler paylaşarak, programın vizyonundan ve hedeflerinden bahsetti. Yeni bir ekip olduklarını anlatan Berna Berberoğlu, AB Burs Programının daha tanınır bir hale getirmek istediklerini kaydetti. Berberoğlu programın başlamasından bu yana 2 bin kişinin yararlandığını belirterek, “Toplum ölçeği düşünüldüğünde çok önemli bir program” dedi. AB Burs Programı Yöneticisi Berberoğlu programdaki öncelikli alanlar konusunda teknik uzmanlığı olan KTMMOB’den görüş ve fikir almak istediklerini de vurguladı.

-Berberoğlu: “Program hem kurumun ücretini, hem kişinin yaşam ücretini, hem de uçak biletini karşılıyor”

Ocak 2023 tarihinde Burs Programını açıklayacaklarını belirten Berna Berberoğlu konuşmasının devamında, “O zamanlarda KTMMOB’de ilgilenen üyelere bir tanıtım yapmak isteyeceğiz. Kişiler isterse staj yapabilir, geliştirmek istediği profesyonel bir konu vardır, o programdan yararlanabilir. Programların süresi 2 ile 6 ay arasıdır. O süreyi kişi başvuracağı program ile görüşerek tasarlar. Burs Programının geneline baktığınızda da, hem gideceği kurumun, hem gideceği kurumun herhangi bir ödeneği var ise o ödenir, hem de kişiye yaşam desteği verilir” diye konuştu.

-Adanır: “Teknik olarak doğru projeler üretiyor, toplumsal faydayı da ön plana çıkarıyoruz”

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır ise kabulde yaptığı konuşmada, 1960 yılında kurulan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kayıtlı olan Birliğin 62 yıllık bir geçmişi olduğunu anlattı. Adanır, Birliğin çatısı altında 15 Oda olduğunu ve yaklaşık 5 bin üyeye sahip olduklarından bahsederek, “En önemli kısım üyelerimizin ülke genelinde teknik olarak kendi alanlarında doğru projeler ve gerçekçi söylemler üretmesidir. Bunun yanında toplumsal faydayı da ön plana çıkarmaktır” dedi.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, “15 Odanın meslek grupları yaşantımızın günlük her noktasında değinen meslek odalarıdır. Havadan toprağa taştan suya akaryakıttan yiyeceğimize iletişime ulaşıma inşaata araçtan motora hayatın her noktasına parmak basan inanılmaz geniş bir yelpazeyiz” diyerek, AB bur programının mesleki odaları ve üyelerinin gelişimine büyük katkı sağlayacağına ve üyelerinin programa ilgi göstereceğine inanç belirtti.