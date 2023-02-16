KTMMOB heyeti, öğretmen sendikalarıyla okul binalarının depreme dayanıklılığını görüştü

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) heyeti, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) heyetleri ile bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden verilen bilgiye göre, toplantıya, KTMMOB’den Genel Başkan Tunç Adanır, Genel Sekreter Nazife Yılmaz, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Üner Kutalmış, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner ve Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, KTOEÖS’den Başkan Ozan Elmalı, Genel Sekreter İbrahim Emirhan, Eğitim Sekreteri Ali Yaman Işık ve KTÖS’den Genel Sekreter Burak Maviş ile Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener katıldı.

Görüşmede, ülkede yer alan tüm okul binalarının depreme dayanıklılığı ile ilgili yapı denetimi yapılmasına yönelik ne gibi çalışmalar yapılabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.