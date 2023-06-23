KTMMOB Makina Mühendisleri Odası: “Trafikte Hedef Sıfır Can Kaybı”

Makina Mühendisleri Odası, yönetenlerin ve yetkililerin, trafikte sıfır can kaybını hedef alması ve tedbirlerin de bu hedefe yönelik olması gerektiğini belirterek “Aksi halde yargı sürecinde zanlı statüsünde mahkemeye gelmeli, hatası olmadığını her tedbiri aldığını ispat etmelidir. Aksi durumda ilgili yetkililer müştereken ceza almalıdırlar” dedi.

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner yaptığı yazılı açıklamada, trafikte güvenlik ile ilgili tedbirlerin, sadece sürücü denetimi ile mümkün olmadığını birçok kez anlattıklarını, Trafik Güvenliği Sempozyumu yaparak çarpışmalarla ilgili görseller üzerinden riskleri izah ettiklerini, söz konusu risklerin önlenmesi için önerilerde bulunduklarını hatırlattı.

Yarkıner, sempozyumda, araç sınıflarının ve sahip olmaları gereken güvenlik sistemlerinin, yol sınıfları ve standartlarının ve hali hazırda ağır hizmet araçlarının kayıtlarında devam eden boyut ve ağırlık limitlerini anlattıklarını belirterek, “Çarpışmaların sebebini ve Trafik güvenliği hedefine ulaşmayı sürücü birey denetimi ile yapılamayacağını gerekçeleri ile belirttik” dedi.

Son 48 saat içerisinde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yarkıner, bu ölümlü kazalardan ders alınması ve Karayolları Dairesince de tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Yarkıner açıklamasına şöyle devam etti;

“Trafikte ölümlü çarpışmalarda kullanılmış durumda ithal edilen kamyonların yol güvenliği standartlarında ve pasif koruma tedbirlerinde olmadıklarını görüyoruz. Kullanılmış ithal edilen araçların, üreticisinin ve kullanıldığı ülkenin belirlediği güvenlik donanımlarına sahip olmadan ithaline izin verilmemelidir. Yolların sınıfları ve her sınıf yolda araç süratlerine göre muhtemel riskleri vardır ve bu riskleri bertaraf edebilecek tedbirler alınmalıdır. Araçların sınıfları vardır ve bu sınıflara uygun güvenlik donanımları da olması gerekmektedir. Viraja süratle giren aracın savrulmaması için pasif güvenlik tedbirleri vardır. Ülkemizde araç sınıfları ve standart çağdaş donanımları belirlenmemiştir ve dolayısı ile de denetlenmemektedir.

Yolların sınıflarına ve araç hızlarına göre teknik standartları vardır. Bu standartların içerisinde “dikkatsiz sürüş nedeniyle savrulan araç için hız kesici bariyerler kullanılır, güvenlik alanı belirlenir ve bu alana beton ve benzeri yapılara müsaade edilmez. Ana yol üzerine, gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan akaryakıt istasyonu kurulmaz, restorant olmaz.

Bu trafik cinayetlerinden sonra Karayolları ne yapacak? Polis ne yapacak? Yapılması gereken pasif güvenlik tedbirleri nelerdir? Ticaret Dairesi halen daha hurda olma durumundaki eski araçlara 'uygunluk denetimi' olmadan ithal izni verecek mi?

Devlet, kendi alması gereken tedbirleri almadığı sürece, araç kullananları tek taraflı olarak suçlamaya devam ederek trafikte güvenlik sağlanamaz. Devlet muhtemel trafik güvenlik risklerini alt alta yazarak çözümler üretmeli ve bu maksada uygun kadrolara sahip olmalıdır. Makina, İnşaat, Çevre Mühendislerinden ve Şehir Plancılarından trafik güvenliğinin paydaşları olarak istifade etmelidirler”