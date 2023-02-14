KTMMOB: “Teknik rapor, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından açıklanacak”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Adıyaman’daki Isias Otel enkazından alınan numunelerin gerekli incelemeleri yapıldıktan sonra hazırlanacak olan teknik raporun KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından açıklanacağını duyurdu.
-“Yasal süreçlere her türlü katkıyı sağlayacağız”
Açıklamada, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak, kaybedilen canların hesabını sormak ve hakkını aramak için başlatılan yasal süreçlere her türlü katkı sağlanacağı vurgulandı.