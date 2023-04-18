KTMMOB yarın “KKTC’de enerji krizi” konulu panel düzenliyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), yarın saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde, “KKTC’de Enerji Krizi” konulu bir panel düzenliyor.
Halka açık yapılacak panelin moderatörlüğünü KTMMOB Genel Saymanı Mert Girgen üstelenecek. Panelin konuşmacıları ise Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi), Şahap Aşıkoğlu (Ekonomi ve Enerji Bakanlığı), Görkem Çelik (KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası), Ayer Yarkıner (KTMMOB Makina Mühendisleri Odası), Aziz Limasollu (K.T. Ticaret Odası), Hasan Ulaş Altıok (K.T. Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası) olacak.