KTMMOB yarın “KKTC’de enerji krizi” konulu panel düzenliyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), yarın saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde, “KKTC’de Enerji Krizi” konulu bir panel düzenliyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, paneli ile ülkede enerji konusunda uzun yıllardır yaşanan sorunlar ve son günlerde gelişen olaylar neticesinde krize dönüşen enerji konusunun irdelenmesi, yol haritasının ve yön verici adımların belirlenmesi amaçlanıyor.

Halka açık yapılacak panelin moderatörlüğünü KTMMOB Genel Saymanı Mert Girgen üstelenecek. Panelin konuşmacıları ise Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi), Şahap Aşıkoğlu (Ekonomi ve Enerji Bakanlığı), Görkem Çelik (KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası), Ayer Yarkıner (KTMMOB Makina Mühendisleri Odası), Aziz Limasollu (K.T. Ticaret Odası), Hasan Ulaş Altıok (K.T. Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası) olacak.