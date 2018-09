KTOEÖS: “2018-2019 ÖĞRETİM YILI SORUNLARLA BAŞLAYACAK”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 2018-2019 öğretim yılının okul, öğretmen ve kitap eksikliği sorunlarıyla başlayacağını belirterek, eğitimin her alanda yeni bir anlayışla düzen ve devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

KTOEÖS, ekonomik krizden dolayı özel okullardan devlet okullarına kayıt talebi bulunduğunu ancak okul sıkıntısının sürdüğünü belirterek, “Görünen odur ki mevcut okullar bu yıl dolup taşacaktır. İhtiyaç fazlası cami yapılmakta ama okul yapılmamaktadır.” görüşünü dile getirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem bugün düzenlediği basın toplantısıyla yeni eğitim yılına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sendika yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında, KTOEÖS Eğitim Sekreteri Ömer Akkanat da “Yeni Eğitim – Öğretim Yılına Başlarken Kamusal Eğitim Durumunu” değerlendirdi.

SELMA EYLEM

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, 2018-2019 öğretim yılının sorunlarla başlayacağını belirterek, bazı okullarda yapılması gereken tadilatların yapılmadığını, bazılarında ise ihaleye çıkıldığını fakat ihale kapanış tarihinin 18 Eylül’den yani okulların açılmasından sonraki bir tarihe verildiğini kaydetti.

Öğretmen ihtiyacı olmasına rağmen münhallerin eksik açıldığını, işsiz öğretmenlerin yerine de yine “ithal” görevlendirme yapılacağını savunan Eylem, öğretmen, müdür, muavin, bölüm şefi, atölye şefi, sekreter, hademe kadroları tamamlanmazken ihtiyaç olmayan bölüme münhal açılmasının da “kişiye özel” görüntüsü yarattığını ifade etti.

“GİRNE, LEFKOŞA, MAĞUSA VE İSKELE'DE OKUL SIKINTISI DEVAM EDİYOR”

Eylem, ekonomik krizden dolayı özel okullardan devlet okullarına kayıt talebi bulunduğunu da belirterek, şunları kaydetti:

“Ancak eksik okul altyapı, donanım ve tadilatları için yeterli çalışma yapılmamasının yanında Girne, Lefkoşa, Mağusa ve İskele'de okul sıkıntısı devam etmektedir ve görünen odur ki mevcut okullar bu yıl dolup taşacaktır.

İhtiyaç fazlası cami yapılmakta ama okul yapılmamaktadır.

“İHALEYE GEÇ ÇIKILDI. ÖĞRENCİLER YENİ ÖĞRETİM YILINA KİTAPSIZ BAŞLAYACAK”

Kitap basımı için ihaleye geç çıkılmıştır. Yani, öğrenciler yeni öğretim yılına kitapsız başlayacaktır.

Devlet kaynaklı okul bütçeleri oluşturulup hayata geçirilmemiştir, okullar yine kaderine terk edilmiş durumdadır. Güncellenmesi, düzenlenmesi gereken birçok tüzük ve yasayla ilgili hiçbir çalışma yapılmamış, teknik kurul çağrılmamıştır.

Nakil çalışmaları tamamlanmasına rağmen kamu hizmeti komisyonuna geç gönderilmiş nakil tüzüğüne uygun görevlendirmeler hala tamamlanmamıştır. Bu durumda okullar nasıl açılacaktır?

Akademik takvim geçen hafta okullara gönderilebilmiştir. Ders dağılım çizelgelerinin tamamı da okulların açılmasına çok az bir süre kalmasına rağmen hala okullara gönderilmemiştir.

Anayasaya ve Milli Eğitim Yasasına aykırı müfredat programı olan okul hala aynı şekilde tutulmaktadır. Kapatılması değil müfredatının bilimsel, laik demokratik şekle dönüştürülmesi gerekirken bu konuda hiçbir adım atılmamıştır. Talim Terbiye Dairesi buna onay veriyor mu? Çağdaş din eğitiminin nasıl olması gerektiği (çok kültürlülüğü ortaya koyan, herhangi bir dine veya mezhebe ayrıcalık tanımayan) ortada iken bakanlık bunu toplumuna kabul ettiremeyip tartışma yaratmıştır.”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı içerisinde, “öğretmenleri, Kıbrıs Türk toplumunu aşağılayan, hakaret eden elçilik ajanlarının” Çanakkale kampı organizasyonu gibi görevler yapmasına olanak sağlandığı iddiasında ve suçlamasında da bulundu.

“Bakanlık yetkilileri elçilikten görevlendirilmiş bu zatlara kul köle olmak için mi orda bulunmaktadırlar?” diye soran Eylem, “En iyisi bakanlığın anahtarını bu kişilere teslim etsinler. Kimse hükümetten gittikten sonra sakın cesur davranmaya, açıklama yapmaya, bize izah etmeye kalkmasın. Ya erken kükresin ya da miyavlamaya devam etsin” ifadelerini kullandı.

“İLAHİYATA GİDEN ÇOCUKLARA AVANTAJ VE AYRICALIK SAĞLANMAKTADIR”

Eylem, halkın döviz karşısında TL’nin değer kaybetmesi, hayat pahalılığı ve zamlardan dolayı geçim derdine düştüğünü belirterek, “İlahiyata giden çocuklara avantaj ve ayrıcalık sağlanmaktadır. Ya diğer okullardaki çocuklarımız? Kitap, kıyafet, kayıt vs. ne kadar, hükümet biliyor mu? Bu ekonomik durum ortada iken halka verilen kamusal hizmetlerin niteliksiz hale getirilmesi kabul edilemezdir.” görüşünü dile getirdi.

Eylem, bilimsel, demokratik, laik, parasız nitelikli kamusal eğitim mücadelelerinin süreceğini belirterek, “Dayatmalara boyun eğmeyecek, ideolojik misyonerlik çalışmalarıyla toplumumuzu dönüştürme çalışmalarına karşı mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

AKKANAT: “EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ DEVLET ELİYLE SAĞLANMALI”

KTOEÖS Eğitim Sekreteri Ömer Akkanat da, bireylerin yasalar önünde eşit olarak doğduğunu fakat birçok yönden bu eşitliğin bozularak yaşamak zorunda kaldıklarını, bu eşitsizliklerin de ailelerin sosyo- ekonomik durumu, eğitim düzeyi ve bölgeler arasında farklılıklardan kaynaklandığını ifade ederek, bu çerçevede özellikle eğitimde fırsat eşitliğinin devlet eliyle sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Akkanat, ülkede her geçen gün eğitimde fırsat eşitliğinin daha da bozulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Ülke nüfusuna paralel artan öğrenci sayısı, eğitimin planlanmasını imkansız hale getirmektedir.Oysa eğitimin en temel ihtiyaçlarını yasa ve tüzükler çerçevesinde, ülkenin gerçeklerini göz önünde tutarak nüfus artışını bilerek planlamak gerekmektedir.

Ülkemiz her geçen gün yanlış ve öngörüsüz yönetimlerden kaynaklanan bir kaos ortamına sürüklenmektedir.

Tüzüklerin birçoğu yenilenmeye veya güncellenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bunlar eğitimin önünde engel teşkil etmekte ve bu konularda hiçbir çalışma yapılmamaktadır.

Disiplin tüzüğünün, günümüz koşullarına göre düzenlenmeye ihtiyacı vardır. Kayıt kabul tüzüğü, sınıf geçme tüzüğü, devam devamsızlık tüzüğü yeni eğitim yılı öncesi düzenlenmesi gerekmekteydi. Öğretmenler Sınav tüzüğü, Yer Değiştirme tüzüğü, Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme yasası ivedilikle ele alınmalı Özel Eğitim yasası ve Meslek Hastalıkları tüzüğü yapılmalıdır.

“4 MÜDÜR, 22 MÜDÜR MUAVİNİ, 36 ÖĞRETMEN KADROSU EKSİK”

Her yıl olduğu gibi, kadro eksikleri ile eğitim ve öğretime başlamak zorunda kalıyoruz. 4 Müdür, 22 Müdür Muavini, 36 Öğretmen, 25 Atölye Şefi, sekreter, hademe kadroları eksiktir.

Şubat 2018’de zamanlama tablosu oluşturuldu. Zamanlama tablosu nakil ve münhalleri gecikme yaşanmadan yapmak içindi. Öğretmen ihtiyaçları zamanında belirlenmiş ancak belirlenen branşların tümüne münhal açılmamıştır. Toplam 46 branşta 126 öğretmen ihtiyacı saptanmış ancak 39 branşta 89 Öğretmen münhali açılmıştır.

Yapılan takvimlemeye göre ihtiyaçlar belirlenmiş nakiller yapılmıştır. Nakiller Kamu Hizmeti Komisyonuna geç gönderildiğinden, münhal kadroların sınav tarihi gecikmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz yine öğretmensiz derse başlayacaktır.

Haftalık Ders Dağılım Çizelgeleri, bugün dahi netlik kazanmamıştır. Din dersi için net bir açıklama yapılmamıştır. Çağdaş, Laik ve Bilimsel temellerde bu dersin nasıl verileceği net iken kararsızlık yaşanmakta, toplumda tartışma yaratılmaktadır.

Ders kitaplarıyla ilgili problem hala çözümlenememiştir. Okutulacak ders kitapları basımı için ihale kapanışı 12 Eylül tarihlidir. 10. sınıf felsefe kitabı içeriği ile ilgili bakanlıktan cevap alınamamıştır. Kısacası, yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler kitapsız, meslek liselerindeki öğrenciler modülsüz başlayacaktır.

Okullarımız, yapısal sorunlar içinde yeni eğitim öğretim yılına başlamak zorunda kalmıştır.”

Akkanat, uzun yıllar ihmal edildiğini savunduğu yapısal sorunlar nedeniyle bu yıl bir meslek lisesinin kendi binasını kullanamayacak duruma geldiğini ifade ederek, okulların bakımlarında eksik kalındığına işaret etti.

“Kontrolsüz ve öngörüden uzak nüfus artışı nedeniyle” sınıf mevcudu sayılarının arttığını ifade eden Akkanat, Girne bölgesinde 1 Ortaokul, Mağusa ve Lefkoşa’da 1 Lise ve İskele bölgesinde 1 Kolej veya Liseye acil ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Okullardaki eksiklikler ve güvenlik sorunlarına işaret eden Akkanat, eğitimdeki tüm sorunların üstesinden gelmenin katılımcı bir yapı ve eğitim anlayışını değiştirmekten geçtiğine vurgu yaptı.

“Eğitim, her alanında yeni bir anlayışla düzenlenmeli, devlet politikası haline getirilmelidir” diyen Akkanat, KTOEÖS’ün nitelikli bilimsel laik ve demokratik kamusal eğitim için mücadelesini sürdüreceğini, ancak bu temellere dayalı eğitimle ülkenin kaderini değiştirebileceklerini kaydetti.

Akkanat, “Geleceğimizin elimizden almasına ve buna göz yumanlara izin vermeyeceğiz. Dayatmalara ve ideolojik çalışmalara boyun eğmeyeceğiz, eğmeyecek bir toplum yetiştirmeye de devam edeceğiz.” dedi.