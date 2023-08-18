KTOEÖS, Apotolos Andreas Manastırı’nda papaza “taciz ve mobbingi” kınadığını açıkladı

KTOEÖS, Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı’nda papaza yapılan hareketi “taciz ve mobbing" olarak niteleyerek, kınadı
KTOEÖS açıklamasında “Eğitimin süresinin değil niteliğinin önemli olduğunu, insan yetiştirmedeki önemini bir kez daha, Apostolos Andreas Manastırında yaşanan papaza taciz ve mobbing olayıyla anlamış olduk” denildi.
Milli Eğitim Bakanlığına çağrı yapan Eylem, çağdaş, laik, bilimsel, nitelikli, parasız kamusal eğitim her çocuğun en temel hakkı olduğunu, eşit, nitelikli eğitim olanaklarını her çocuğa sağlamanın devletin ve Eğitim Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu kaydetti.
Eylem, “ Bilimin, sanatın, sporun, iç içe olduğu, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini özgürce ifade edebileceği, farklılıklara saygı gösteren, demokratik, insan haklarına saygılı insan yetiştirme hedefiyle laik ve bilimsel eğitim politikalarını hayata geçirmek zorundasınız. Bu politikalar toplumumuzun geleceğini belirleyecektir.” dedi.
Eylem, “Sadece haftalık ders sayısını artırıp başka hiçbir hazırlık yapmaz, eğitime yeterli yatırım yapmaz, nitelikle ilgili hiçbir derdiniz olmazsa, hiçbir adım atmaz göz ardı ederseniz, bugün her alanda yaşadığımız magandalıklara son vermiş olmazsınız. Sadece oluşmakta olan toplum modelinden birinci derecede sorumlu olursunuz” diye ekledi.