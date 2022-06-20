KTOEÖS, bağış olarak yapılan okulların, devlet sorumluluğunu yerine getirmeyeceği için açılamayacağını savundu

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Eğitim Sekreteri Ali Yaman Işık, bağış olarak yapılan ve önümüzdeki ders yılında hizmete girmesi planlanan okullarla ilgili, devletin yapması gereken yol, altyapı, elektrik, su gibi işlerin tamamlanamayacağını ve bu okulların açılamayacağını, açılsa bile hayati derecede önem arz eden bir çok eksiklikle eğitim öğretime başlayacağını savundu.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, daha önce defalarca uyarıda bulunmalarına rağmen bakanlık ve hükümetin bu konuda hiçbir adım atmadığına işaret ederek, yeni okulların eksiklerinin eylüle kadar giderilmemesi halinde, zaten tıka basa dolu olan lise ve ortaokulların önümüzdeki yıl da 40-45 kişilik sınıflarla eğitime başlayacağını ifade etti.

Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle özel okullardan devlet okullarına geçişlerin olacağını, devam eden nüfus akışı nedeniyle de eğitim öğretimin bir o kadar daha içinden çıkılamaz bir hal alacağını vurgulayan Işık, “Eğitim Bakanlığı maalesef kendi asli sorumluluklarını yerine getirmekten çok uzakta başka işlerle gündemini meşgul etmekte ve eğitime büyük zarar verecek uygulamalara çanak tutmaktadır” dedi.

Işık şöyle devam etti:

“Eğitim Bakanlığının tüm yetkilileri bu okulları nasıl açacaklarını düşünmek yerine, 'nasıl öğretmen tasarrufu yaparım' mantığıyla, öğretmenin özlük hakkı olan kol denkliklerine, sınıf öğretmenliği denkliklerine, laboratuvar- atölye denkliklerine ve meslek öğretmenlerinin işletmelerde beceri eğitimi denkliklerine gözlerini dikmişler, bunları azaltmak üzere ilgili tüzük ve genelgelerde değişiklik yapmak için topluca seferber olmuşlardır.”

Yeni öğretim yılında okulları ve eğitimi büyük bir kaos beklediğini savunan Işık, haklarını budamaya yönelik hiçbir adımı kabul etmeyeceklerini kaydetti.