KTOEÖS Başkanı Eylem'den Eğitim Bakanlığı'na "kuran kursu" eleştirisi...

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Eğitim Bakanlığı’nın yaz döneminde düzenlenen “dini bilgiler faaliyetleri” için 3 Temmuz tarihinde “uygun” yazısı yazmasını eleştirerek, "dini faaliyet adı altında Kuran kurslarını, Anayasaya ve Milli Eğitim Yasasına aykırı olarak onaylayıp suç işlediğini" savundu.

KTOEÖS Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Başkan Selma Eylem, kursları veren kişilerin camilerde imamlık yapan ve pedagojik formasyonu olmayan kişiler olduğunu, "Bakanlığın denetimini dahi yapmadığı ya da yapamadığı bu faaliyetlerle, 18 yaş altı çocukların, şekerler, lokumlar, dondurmalarla kandırılmasına ve beyinlerinin yıkanmasına bizzat olanak sağladığını" öne sürdü.

Eylem, açıklamasında, “Kuran kurslarını örgün eğitimin parçası haline getirme hamlesi olan bu hamle Anayasaya, Milli Eğitim Yasasına, BM Çocuk Hakları Sözleşmesine, laikliğe aykırı bir hamledir, asla kabul edilemezdir.” ifadelerini kullandı.

Eylem şu iddialara da yer verdi:

“AKP, toplumsal yaşamı dini kurallarla dönüştürme hedefine yönelik sürdürdüğü siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim politikalarını yıllardır ülkemizde de hayata geçirmeye çalışmaktadır. Dayatma paketlerle, yasalarla, vakıf, dernek, tarikatlarla, taşıma nüfusla bu politikaları, koltuk derdine düşmüş işbirlikçilerle rahatlıkla sürdürmektedir. Toplumsal dönüşümde en etkili yol olan eğitime öncelikli olarak el atılması bu nedenledir."

"Sorgulamayan, biat eden, böylelikle kolay yönetilebilen bir toplum yaratma" hedefine karşı duran öğretmene ve sendikasına saldırılarak, öğretmeni itibarsızlaştırıp, örgütünü ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını da öne süren Eylem, Eğitim Bakanlığına şöyle seslendi:

"Eğitimin en temel ilkelerini, çocukların gelişim evrelerini, bilimi, yasaları, uluslararası sözleşmeleri yok sayan Kuran kurslarına izin veren Eğitim Bakanlığına çağrımızdır, derhal bu faaliyetlere, bu suça son verin.

Bilinmelidir ki, Diyanet-Sen’in açıkladığı gibi laiklik biz Kıbrıslı Türkler için zulüm değil, eşitlik, adalet ve demokrasiyle birlikte yaşam biçimidir. Sendikamız ve öğretmenlerimiz, çağdaş, laik bilimsel eğitim ve toplum yapısı için dün olduğu gibi bugün de her türlü mücadeleyi sürdürecektir.”