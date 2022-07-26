KTOEÖS Eğitim Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı’na sunduğu 17 soruyu azaltarak yeniden sordu.

Sendika, bu sabah saat 09.30’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı. Eylemde hükümet istifaya da davet edildi.

ELMALI

Sendika Başkanı Ozan Elmalı burada yaptığı açıklamada, ülkedeki karanlığın her geçen gün daha da büyüdüğünü, hükümetin "Anayasa’yı da tanımayarak aldığı kararların hayretle izlendiğini" savundu.

Elmalı geçtiğimiz hafta eğitimdeki sorunların çözümüne ilişkin sordukları 17 soruyu azaltıp daha kolay anlaşılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenleyerek 4 soruya indirdiklerini ve bugünkü eyleme geldiklerini söyledi.

Hükümetin, okullarla eğitimle ve öğretmenle ilgili herhangi bir gailesi olmadığını ileri süren Elmalı, sorunlar yumağı olan eğitim yerine hükümet edenlerin koltuk kavgaları ve ince hesaplarla uğraştıklarını savundu.

“Var olan sorunların üzerine yeni sorunlar ekliyorsunuz…Bu işi yapamıyorsanız, gideceksiniz” diyen Elmalı, hükümeti toplum, eğitim ve öğretmen faydasına hiçbir icraat yapmamakla eleştirdi ve istifaya davet etti.

4 SORU

KTOEÖS’ün Bakanlık önünde Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na sorduğu sorular şöyle:

“1) Bakanlıktaki hangi daire müdürleri yakın akrabalarına geçici öğretmenlik sağlıyor?

2) Geçici öğretmenliğe alınarak kadrolama hakkı kazanan yandaşlar kimlerdir?

3) Gaziantap’te okuyan kaç öğrencimiz var? Buraya atanan ataşeye kaç Euro maaş ödeniyor?

4)Bakanlıkta Elçilik tarafından görevlendirilen şahısların tam olarak misyonu nedir?”

Elmalı, liyakate bağlı istihdam, yükselme ve atama, eğitim sürecinin öğretmenle birlikte planlanarak yürütülmesini istediklerini kaydederek, sorulan sorulara Bakan, müsteşar veya bakanlık bürokratlarından yanıt beklediklerini yineledi.

KTOEÖS Eğitim Bakanlığı’nın ardından eylemini, Maliye Bakanlığı önüne taşıdı.