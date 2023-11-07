KTOEÖS: “İsias katilleri hesap vermelidir”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 6 Şubat depreminde Adıyaman’da 35 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel ile ilgili tüm sorumluların yargılanarak cezalandırılmasını istedi.
Yaşanan “cinayetle” birçok aileye ateş düştüğünün; evlatlarını, eslerini, akrabalarını, yakınlarını kaybedenlerin aylar geçse de acılarının dinmediğinin ve gözyaşlarının durmadığının kaydedildiği açıklamada, “Bir kez daha hepimiz ailelerimizin acısını paylaşır, sabırlar diler, tüm faillerin cezalandırılması ve adaletin sağlanması için verilen mücadelede dayanışma içerisinde olduğumuzu ve her alanda, her türlü desteğe bir kez daha hazır olduğumuzu bildiririz” ifadeleri kullanıldı.