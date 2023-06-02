KTOEÖS, Namık Kemal Lisesi’nde basın toplantısı düzenledi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Milli Eğitim Bakanlığıyla tüm konularda mutabakata varılmış gibi bir algı oluşturulduğunu belirterek, sadece 2022-2023 eğitim yılının sonlandırılması konusunda anlaşıldığını kaydetti.

Eylem varılan uzlaşı çerçevesinde ikinci dönem ara sınavlarında alınan notların dönem sonu notu sayılacağını, ara sınavlarda zayıf alan öğrencilerin bütünlemeye gireceğini kaydetti.

Eylem, öğretmenler Değişiklik Yasası ve deprem sonrası boşaltılan ve eğitim yapılmayan okullarla ilgili Bakanlığın tutumunu eleştirerek, atılmayan adımlar, çözülmeyen sorunlar karşısında mücadeleden kaçınmayacaklarını, gerekirse eylül ayında okulların açılmayacağını vurguladı.

KTOEÖS bugün Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi bahçesinde, eğitim ve okulların içinde bulunduğu durumu değerlendiren basın toplantısı düzenledi.

-Gökçebel

Basın toplantısında ilk sözü alan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel eğitimde yığınla sorun olduğunu belirterek, “Okullarını bile açamayan, çocukları çadırlara mahkum eden bir anlayışın eğitimde sorunları çözmek yerine sınavlara bir hafta kala öğretmenlere örgütlerine yasal haklarına topluma saldırması kabul edilemez. Bu süreyi, bu enerjiyi aslında var olan sorunları çözmek için harcaması gereken Bakanlığın ve hükümetin aldığı dayatmaları topluma dayattığı biçim doğru değil” dedi.

Gökçebel, deprem sonrası uzun süre eğitime başlayamayan sonra da, çadırlarda eğitim verilen okullarla ilgili yol haritası bulunmadığını savunarak, 100 yıllık geçmişi olan Namık Kemal Lisesi gibi okulların ne olacağının, gelecek yıl eğitime başlayıp başlayamayacağının kamuoyuna açıklanmamasının anlaşılır olmadığını belirtti.

Gökçebel, “Öğretmeni tedirgin, öğrencisi tedirgin, velisi tamamen tedirginliğe sokulmuş bir eğitim sisteminde bakanlığın koltuğunda oturan kişinin rahat oturmasının mümkün olamayacağını, böyle giderse eylülde okulun açılmayacağını, mücadelenin büyütüleceğini” ifade etti.

Sendika olarak çocukları esir alma niyetinde olmadıklarını, eğitimin önemini bildiklerini kaydeden Gökçebel, dönemin tamamlanmasıyla ilgili bir adım atıldığını, ancak bunun yasa ve öğretmenin hakları konusunda teslimiyetçi olunacağı gibi algılanmaması gerektiğini kaydetti.

Gökçebel, okullarda büyük problemler olduğunu, “öğretmeni itibarsızlaştırmaya çalışan, öğretmen ithal edip kendi öğretmenini ‘niteliksiz’ diye tanımlayan bir anlayışı kabul etmenin mümkün olmadığını, bu anlayışın çocuklara ve geleceğe vereceği bir şey olmadığını” söyledi.