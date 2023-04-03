KTOEÖS: “NKL olduğu şekliyle güçlendirilerek korunmalı ya da aslına uygun şekilde yeniden inşa edilmeli”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, Namık Kemal Lisesi’nin (NKL) Gazimağusalıların köklerinin olduğu bir okul olduğuna işaret ederek, “NKL olduğu şekliyle güçlendirilerek korunmalı ya da aslına uygun şekilde yeniden inşa edilmeli” dedi.

Elmalı konuyla ilgili yazılı açıklamasında okulların depreme dayanıklılık açısından taranmasının ilk aşamasının tamamlandığını ancak ne raporların ortaya konması ne de ikinci aşamaya geçilmesi konusunda adım atılmadığını söyledi.

“Bu aşamada Namık Kemal Lisesi binası ile ilgili 2005 ve 2016 yıllarına ait bilimsel çalışmaların varlığı Okul Aile Birliğinin ve okul velilerinin kaygılarını artırmış, ‘Güvenli Okul’ talebi ile 23 Şubat’tan itibaren çocuklarını okula göndermemeye, bu konuda çözüm talebini yükseltmeye başlamıştır” diyen Elmalı şöyle devam etti:

“Sendikamızın, öğretmenlerimizin, OAB ve okul velilerinin girişimleri sonucunda Eğitim Bakanlığı yetkilileri 13 Mart günü NKL’de okul öğretmenleri ile yaptığı toplantıda bizzat Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından çadırlarda sürecek eğitimin 3 haftalık bir süreç olduğunu ve Nisan ayında eğitimin Yonpaş Metin Derinel Lisesinde ve yapılacak prefabrik sınıflarda yüz yüze devam edeceği açıklanmıştır.

Ancak gelinen aşamada ne okul binası öğrencilerimizin taşınmasına uygun hale getirilmiş, ne de prefabrik sınıflar yapılmıştır. Toplumumuz ve öğrencilerimiz bir kez daha plansızlık ve öngörüsüzlüğün bedelini ödemek zorunda bırakılmış, güvensizlik de katlanarak artmıştır”

-“Online eğitim kararı alındı ancak bilinmelidir ki bu süreç öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin okullarına dönmesine engel olacak bir sürede devam etmeyecek”

Tüm bunlara rağmen gelinen aşamada on-line eğitim kararı alındığını ifade eden Elmalı, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Ancak bilinmelidir ki bu süreç öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin okullarına dönmesine engel olacak bir sürede devam etmeyecektir. 2 haftalığına 14 Nisan tarihine kadar devam edecek bir süreçtir. 2 haftalık on-line eğitim süreci, sorumluların çocuklarımızın daha fazla mağdur olmadan sağlıklı ortamlarda yüz yüze eğitime başlaması için değerlendirilmeli, gereken hazırlık yapılmalıdır. Aksi durumda bilinmelidir ki; sendikamız, öğretmenlerimiz, Okul Aile Birliği, öğrenciler ve ailelerimiz her türlü eylem, miting, yürüyüş ve protestoyu hayata geçirecektir.

Ayrıca daha fazla zaman kaybetmeden bir an önce tüm okulların ileri tetkikleri için, NKL ve Dr.F.K.EML’den başlayarak 2. adım atılmalı, çıkacak sonuçlara göre yol haritası belirlenmelidir. Hangi okullar güçlendirilerek, hangileri yeniden inşa edilerek eğitime devam edilecektir ortaya konmalıdır”

Namık Kemal Lisesi’nin Gazimağusalıların köklerinin olduğu bir okul olduğuna işaret eden Elmalı şöyle devam etti:

“Bu kökler çok derinlerden, çok güçlü bir şekilde bu okula aidiyeti, bağlılığı, sevgiyi, vefayı beslemektedir. Bu nedenle çıkacak raporlara göre NKL’nin olduğu şekliyle güçlendirilerek korunması ya da aslına uygun şekilde yeniden inşası yapılmalıdır. 2. bir alternatif yoktur! Bu konuda atılacak adımların somutlaştırılarak yapım süreci, süresi ve planının ortaya konarak, bir protokole bağlanarak imzaya dökülmesi talebimizdir”