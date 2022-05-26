KTOEÖS, öğretmen haklarının budanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “ülkede her alanda yaşanan baskıcı ve faşizan uygulamaların, eğitim sisteminde de kendini göstermeye başladığını, eski kara zihniyetin hortladığını" iddia etti.

KTOEÖS Eğitim Sekreteri Ali Yaman Işık yazılı açıklamasında, öğretmen haklarının genelgelerle veya “oldu bittiye” getirilmeye çalışılan tüzük değişiklikleriyle budanmaya çalışıldığını ileri sürerek,”Pandemi sürecinde büyük özverilerle gece demeden gündüz demeden öğrencilerinin eğitimi ve özel sorunlarıyla ilgilenen öğretmenlerin yaptıkları bu çalışmalar görmezden gelinerek bizlerle alay edermişçesine tüzüklerle ve genelgelerle öğretmenin faaliyetlerini itibarsızlaştırmaya çalışmaktadırlar” iddiasında bulundu.

“ Okuluna gitmek için maaşının yarısından fazlasını benzine harcamak zorunda kalan öğretmenlerin sorunlarına çare bulmak yerine onların haklarını gasp etmeye yönelik sinsice çalışmalar yapılmaktadır” diyen Işık, ülkeye akan nüfus, okullarda sağlıklı eğitim yapılmasını imkânsız hale getirirken, iş insanları tarafından bağış olarak topluma hediye edilecek okulların önümüzdeki eğitim yılına hazır olup olamayacaklarının hala netlik kazanmadığını kaydetti.

“Devlet olarak bu okulların elektrik, altyapı ve iç donanımlarını tamamlamak için uğraşmak yerine öğretmenin çalışma şartlarını nasıl ağırlaştıracaklarının, kazanılmış hakların nasıl budanacağının yollarını aramaktadırlar.” ifadelerini kullanan Işık, öğretmenin, çağ dışı genelgelerle, tüzüklerle ve yasalarla baskı altına alınıp, özgür ve laik düşüncesine engel konulmaya çalışılmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Işık, topluma ışık tutmaya, eğitimi ve öğretmenlik mesleğini niteliksizleştirmeye çalışanların karşısında kale gibi durmaya devam edeceklerini, büyük mücadelelerle kazanılan haklarını “kara zihniyetin” iki dudağı arasına bırakmaycaklarını ifade etti.