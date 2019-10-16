KTOEÖS, okullardaki sorunlarla ilgili yarın Erenköy Lisesi'nde açıklama yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okullardaki sorunlar nedeniyle yarın saat 10.00’da Erenköy Lisesi’nde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

KTOEÖS Başkanı Selam Eylem konuya ilişkin “Eğitim Bakanlığı nerededir? Ne yapıyor?” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, okullar açılalı bir ay olmasına rağmen hala okulların sorunlarla boğuştuğunu, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul idarelerinin kaderlerine terk edilmiş durumda olduğunu iddia ederek, “ Eğitim Bakanlığı var mıdır? Varsa nerdedir? Eğitim derdi mi? Derdiyse ne yapıyor?” diye sordu

Eğitimle ilgili sorunları 9 maddede sıralayan Eylem, neredeyse tüm okullarda öğretmen eksikliğinden çocukların bir aydır ders yapamadığını, bir çok branşta öğretmen eksiği bulunduğunu, sınavlara çok az bir zaman kalmasına rağmen hala bu eksikliklerin tamamlanmadığını belirtti.

Eylem, müdür, muavin, bölüm şefi, atölye şefi kadrolarının da eksik olduğunu belirterek, gereğinin yapılarak çocukların eğitim haklarının ellerinden alınmasına son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Tüm okullarda sınıfların kalabalık olduğunu, öğrenci sayılarının 40'a dayandığını belirten Eylem, okul binalarının da yetersiz olduğunu, okul yapımı için bakanlığın hiçbir adım atmadığını, Karpaz bölgesindeki meslek lisesinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Eylem, tüm okulların nüfus artışından patlama noktasına geldiğini belirterek, “Bu durum bizzat bakanlığın partizanca usulsüz kararıyla diğer kolejlerden öğrenci aktarmasıyla bu hale getirilmiştir. Bakanlık yazısıyla Lefkoşa’ya kaydırılan öğrencilerden boşalan yerlere ise Girne, Güzelyurt ve İskele’deki kolejler için alelacele doğru dürüst duyuru yapmadan kontenjan sınavı yapılmıştır.”iddiasında bulundu.

Eylem diğer maddeleri şu şekilde sıraladı:

“ Tüzük yasa tanımayan uygulamaları alışkanlık hale getiren bakanlık eylül başında bazı okullarda sınıfta kalan bazı öğrencilere bazı branşlardan bütünleme yapılması için okul idarelerine sözlü talimat vermiştir. Partizanlıkla yapılan yasadışı bu uygulama suçtur.

Kontrolsüz nüfus akışından dolayı ortaokul ve liselerimizde kayıtlar devam etmekte ve yıl boyunca hiç bitmemektedir. Artan sayı nedeniyle okullarda ek derslik yapımı için belediyeler ihaleye çıkmış ancak hala inşaatlar tamamlanmamış öğrencilerimiz inşaatlar sürerken ders yapmaya çalışmaktadır. Öğrencilerimiz okullarımızdaki müzik odası veya kütüphanenin sınıfa dönüştürülmüş halinde ya da okul salonunun kulisinde inşaat gürültülerinin içinde ders yapmaya çalışmaktadır. Eğitimin niteliği kalitesi, çocuklarımızın güvenliği bakanlığın umurunda değil midir?

Kalabalık sınıflarda öğrencilerimiz oturacak sandalye sıra bulamamakta, bazı okullarda öğretmenlerimiz ders hazırlayacak, oturacak dinlenecek yeterli öğretmen odası sandalye masa bulamamaktadır. Devlet okullarının altyapı ve donanımlarını sağlamak bakanlığın temel görevi değil midir?

Özel eğitime gereksinim duyan öğrenci sayısı tüm okullarımızda artış göstermekte bakanlık özel eğitim yasasını hayata geçirip şu anda atanması mümkün olmayan özel eğitim kadrolarının orta eğitime açılıp atanmasına yasal zemin hazırlayacağına, yani çözüm üreteceğine özel okullara yarar sağlayacak özel eğitim tüzüğüyle uğraşmaktadır. Bakanlık protokole dahi konan bu tüzüğü hayata geçirerek sermayeye rant sağlamaya çalışmakta kamusal eğitimi gözden çıkararak öğrencilerimizi öğretmenlerimizi ve okul idarelerimizi mağdur etmektedir.

Tüm okullarda yabancı öğrenci sayısı artmakta, bakanlık ise bunlar yokmuş gibi davranmaktadır. Bir araştırmaya göre 2017-2018 öğretim yılında 34 farklı ülkeden öğrenciler okullarımızda eğitim almaya çalışıyor. Çoğunluğu ne Türkçe ne İngilizce bilen bu çocuklarımız da öğretmenlerimiz de çok sıkıntılar yaşıyor. Oryantasyon eğitimi verilmesi gereken bu öğrencilerin ne eğitim hakları ne de psikolojileri dikkate alınıyor. Eğitim sisteminin düzenlenmesi gerekirken bakanlık partizanca görevlendirmelerle uğraşıyor. Örneğin Lefkoşa’da bir lisemizde ihtiyaç olmadığı halde bir matematik öğretmeni görevlendirirken 5 farklı okulda matematik öğretmeni olmadığından bir aydır dersler boş geçiyor. Bakanlık eşitsiz adaletsiz partizanca uygulamalarına devam ediyor.

Sınava giren ve atanma bekleyen öğretmenlerimiz dururken birçok branştan TC'den görevlendirme öğretmen getirilmeye devam ediliyor. Hatta uzaktaki bir lisemize ihtiyaç olmadığı halde fazladan TC'den gelen bir rehber öğretmen gönderiliyor. Kendi ülkemize kendi öğretmenlerimize bakanlık ve UBP-HP hükümeti ihanet etmeye devam ediyor. Yönetim kurulumuz eğitimde ve okullarımızda yaşanan bu sıkıntılara çözüm üretilmesi için kadro ve altyapı sorunları yaşayan her okulumuzda basın açıklaması ve eylem ve grev de dahil yasal hakkın kullanılması kararı almıştır.”

Eylem bu amaçla yarın saat 10.00'da Erenköy Lisesinde basına açıklama yapılacağını duyurdu.