KTOEÖS: “Okulların ihtiyaçlarının nasıl karşılandığını biliyor musunuz?”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okulların ihtiyaçlarının karşılanmasında "en büyük zorluğun okul idarecilerinin omuzlarına yüklendiğine" dikkat çekti.

KTOEÖS Mali Sekreteri Mehmet Güneyli, yaptığı yazılı açıklamada, okulların birçok ihtiyacının karşılanmasında okul aile birlikleri, okul idarecileri ve öğretmenlerin yoğun çaba sarf ettiğine, okul müdürlerinin okulların acil işlerinin maliyetler için "sağdan soldan kaynak ve iş insanlarından yardım almaya" çalıştığına değinerek, “Okulların ihtiyaçlarının nasıl karşılandığını biliyor musunuz?” diye sordu.

Güneyli, çağdaş ülkelerde her okul için ayrılan bütçeler olduğunu ancak ülkede okul bütçelerinin Milli Eğitim Bakanlığının kontrolünde ve işlevsellikten uzak bir durumda olduğunu öne sürerek, “Okullar için çok önemli bir gelir kalemi olan ‘kantin kira gelirlerine’ dahi çok yakın bir gelecekte Maliye Bakanlığı el koymaya niyet etmektedir” dedi.